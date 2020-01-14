نيللي كريم تصوِّر مشاهدها لصالح شاهد mbc







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أنهت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ تصوير مشاهدها في الحلقة الخاصة بها والممثل اللبناني عادل كرم في سياق مسلسل "أوقات ضائعة" المؤلف من 10 حلقات ستُعرَض عبر منصة شاهد، التابعة لمجموعة قنوات mbc. حيث صوَّرت مشاهدها في بيروت على مدى أربعة أيام بعيداً عن عدسات الاعلام.

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