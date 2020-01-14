شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى: دمعتى قريبة والناس عارفة إنى صريحة واللى فى قلبى على لسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة ريم البارودى على ردود الأفعال حول ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس أمس، حيث دخلت الفنانة ريم البارودى، فى نوبة بكاء على الهواء، بسبب تذكر صديقتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وقالت لـ"الخليج 365":" أنا شخص حقيقى ودمعتى قريبة أوى والناس عارفة انى صريحة وبقول اللى فى قلبى وعلشان كدا أما بطلع فى برامج واتكلم بيكون فى اهتمام من المشاهد بالكلام اللى بقوله".

وتحدثت ريم البارودى فى الحلقة أن ميرنا المهندس كانت صديقتها ولكن حدث بعض الخلافات بينهما لفترة، مؤكدة أنها ندمت على هذه الفترة التى حصلت القطيعة بينهما، ووجهت رسالة لها قائلة: "أقول لميرنا وحشتينى أوى، كنا أصحاب جدا لدرجة ان الناس قالولى إنى شبهها أوى، كانت مسميانى الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل".

واستكملت ريم: "قبل وفاتها بسنة كان فى خلافات ما بينا وقبل ما تموت طلبت انها تشوفنى، وكنت فى بيروت مع أحمد سعد، بصور برنامج، وبعدين كلمنى أمير شاهين، صديق مشترك بينى وبينها وقالى إنها تعبانة جدا، قولتله لأ مش عاوزه أشوفها، قالى ازاى، قول له لأ بردو"، بعدها كلمنى عمر المهندس أخوها بس كان الزعل مش مخلينى مستوعبة، ونزلنا من بيروت عليها فى المستشفى وقعدت آخر 4 أو 5 يام قبل موتها"، مضيفة:"ندمت على كلام وزعل على الفاضى، علاقتنا كانت أكبر إننا نزعل من بعض، لحد دلوقتى بروح أزور قبرها وأدعيلها".

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كما تطرقت ريم البارودى لطبيعة علاقتها حالياً بطليقها أحمد سعد مشيرة:""لم أعد أحب أحمد سعد ولا أكرهه، لأن العلاقة بيننا دامت ١٦ عاما، ولكن لن أعيش على ذكراه"، مضيفة: "قابلت أحمد مرة بعد الانفصال في أحد الفنادق وسلم علي وجلس مع عائلتي، ولكن لم أره لم يعد نفس الشخص الذي عشت معه". مضيفة:"لم يحدث لي عقدة من علاقتي ب أحمد سعد وممكن أتجوز وأنشئ أسرة وأتمنى إنجاب ولد وبنت"، موضحة أنها بدأت علاقة حب عقب انفصالها ولكن لم تستمر طويلا بسبب العناد ولا أحمل هم أن يفوتني قطار الزواج.