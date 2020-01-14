شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة نشوى مصطفى، مناسك العمرة فى المملكة العربية السعودية، وقد حرصت على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، وقد نشرت الفنانة صور بأسماء اللذين خصتهم بالدعاء من الحرم المكى، عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور".

وأضافت نشوى مصطفى، فى تدوينه أخرى عبر حسابها على إنستجرام من داخل الحرم المكى، "بعد العمرة دعيت للحبايب ألف رحمة ونور"، وكان الفنانين الراحلين الذين خصتهم نشوى مصطفى بالدعاء أثناء أداء فريضة العمرة، هم: هيثم أحمد زكى، وأحمد زكى، ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف، ومحسن حلمى، وسناء يونس، وسعاد نصر، وعزت أبو عوف، وطلعت زكريا، وممدوح عبد العليم، وأحمد السيد، وأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وسعاد حسنى، وفايزة كمال، وفاروق الفيشاوى، ومحمود الجندى، وسامى العدل.





ويشار إلى أن النجم ايهاب توفيق، كان قد استقبل العزاء فى والده الراحل، مساء الأحد، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وسط حضور غفير من نجوم الفن والرياضة والسياسة الذين حرصوا على مواساة ايهاب فى لحظات الحزن الذى يمر بها على فراق والده الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضى فى حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها حيث أصيب باختناق تسبب فى وفاته.

ومن أبرز النجوم الذين قدموا واجب العزاء حسين الجسمى الذى كان أول الحضور وشارك فى تلقى العزاء إلى جانب ايهاب توفيق، وليلى علوى، مصطفى شعبان، مصطفى قمر، حمادة هلال، رامى صبري، دلال عبد العزيز، دنيا سمير غانم، ايمى سمير غانم، شيرى عادل، خالد عجاج، مصطفى شوقي، مجد القاسم، محمد محيي، المطرب هشام عباس، المطرب الشعبى طارق الشيخ، لطيفة، المطرب أحمد جمال، حسام حسني، نصر محروس وشقيقه هانى محروس، المطربة شذي، حجازى متقال، طارق عبد الحليم.

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كما حضر العزاء أيضاً فيفى عبده، منى عبد الغنى، محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق والنجم خالد سليم، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، صلاح عبد الله، وهانى رمزى، الفنان أحمد بدير، الفنانة ميرهان حسين، ماجد المصرى، الفنان محمد محمود عبد العزيز، أميرة العايدى، المخرج عمرو عابدين، مصطفى كامل، نهال عنبر، وعماد زيادة، أمينة، مى كساب، حميد الشاعرى، المطرب علاء عبد الخالق، الملحن وليد سعد، المطرب عصام كاريكا، الفنانة مادلين طبر، المطرب حلمى عبد الباقى، المطربة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، الفنان إيهاب فهمى، الفنان شريف باهر، مصطفى هريدى.

وحضر من الشخصيات العامة والإعلامية، طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، الإعلامى وائل الإبراشى، الإعلامى خيرى رمضان، الإعلامى طارق علام، الإعلامية سهير شلبى، كما حضر عدد من لاعبى كرة القدم، منهم، شادى محمد لاعب الأهلى السابق، خالد بيبو لاعب الأهلى السابق، هشام حنفى لاعب الأهلى السابق، وأيمن بجاتو لاعب الزمالك السابق، عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق، وغيرهم.