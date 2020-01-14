شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أبو ظبى 2020 يكرم يحيى الفخرانى فى حفل بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مهرجان أبو ظبى 2020، الذى تنظمه مجموعة أبو ظبى للثقافة والفنون، تحت رعاية الشيح نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، تكريم النجم الكبير يحيى الفخرانى عن تاريخه الفنى الزاخر بالأعمال الهامة سواء فى الدراما أو السينما أو المسرح، وذلك في حفل توزيع جوائز المهرجان المقرر اقامته يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجاري، فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يحيى الفخرانى

وكان الفخرانى قد اختير مؤخراً لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة – جائزة الدولة التقديرية – حيث عبر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا الاختيار، موضحا أن التكريم عندما يأتى من كيان كبير مثل الدولة المصرية "بلدنا الحبيبة"، وبترشيح من جامعة القاهرة، يكون له أثر عظيم فى النفس، مؤكداً:"فى مثل هذه الأحوال لا أستطيع الكلام، لكن كل ما أستطيع أن أقوله، إن هذا اتجاه عظيم، أن يتم وضع الفنان أو الممثل فى ترتيب هذه الجوائز، أو وضع اسمه فيها، خاصة وأنها كانت دائمًا تمنح فقط للمؤلفين والمخرجين.

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وينشغل النجم يحيى الفخرانى حالياً بعرض مسرحيته "الملك لير" على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس حيث عرضت المسرحية يوم الجمعة الماضى 10 يناير، ومقرر استكمال عرضه فى الأيام المقبلة 17 و23 و24 و30 و31 يناير الجارى، حيث تم البدء فى عروض العام الجديد ذلك بعد انتهاء آخر عروض 2019 ليلة رأس السنة.



النجم يحيى الفخرانى

يشارك في بطولة الملك لير إلى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفوروهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصرسيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامركرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.