شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. DMC تحتفل بعيد ميلادها الثالث بحضور مذيعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت DMC اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها الثالث بحضور مذيعيها سناء منصور، وجاسمين طه، ورامي رضوان، وإيمان الحصري، وهبة ماهر، ونهى عبد العزيز، والشيخ خالد الجندي، والداعية رمضان عبد المعز، ورضوى حسن، ورحمة خالد، وسارة حازم.

ويشارك الفنان أمير كرارة، اليوم فى سهرة خاصة على قناة DMC، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، للاحتفال بمرور 3 سنوات على تأسيس القناة، حيث من المقرر أن يكشف أهم أعماله الفنية المقبلة وهو مسلسل "الاختيار" الذي يظهر به كضيوف شرف خلال الأحداث عدد من النجوم على رأسهم النجم صلاح عبد الله وإياد نصار وآسر ياسين.

ويخضع كرارة لتمرينات في الجيم للمحافظة على لياقته البدنية، حيث يجسد في المسلسل شخصية العقيد أحمد المنسي، وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

وفى سياق متصل انتهى أمير كرارة من تصوير 3 أسابيع حتى الآن من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل – بيت المنسى، كما يصور حاليًا عدة مشاهد فى أنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.