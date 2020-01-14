شكرا لقرائتكم خبر عن السيكوباتى يعود من جديد.. موسم ثالث لمسلسل You بعد نجاحه الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل YOU، الذي يسرد قصص حب من منظور آخر لعاشق سيكوباتي، قررت الشركة المنتجة للمسلسل تجديده لموسم ثالث بعد حصده تقييمات عالية من قبل النقاد والمشاهدين، ووصوله لـ 7.8 عبر موقع IMDB.

وكانت الشركة المنتجة قد لوحت بفكرة تجديد المسلسل لموسم ثالث جديد، الأيام الماضية، بعد تصريحات مؤلفة السلسلة سيرا جامبل، عن بعض أفكارها حول الموسم الثالث لـ موقع " The Hollywood Reporter ".



مسلسل YOU

وقالت جامبل "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودارالموسم الأول فى نيويورك، أما عن الموسم الثانى فـ دار فى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذى نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخر غير الذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شىء فى المشهد الأخير هو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو".

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مسلسل YOU

المسلسل يدور استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التى تحمل نفس الاسم، حيث يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين، عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شىء يقف في طريقه ليكون معها.

مسلسل You من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتى، مارييل سكوت.

عرض الموسم الأول من مسلسل You فى 9 سبتمبر من عام 2018، وحصل على تقييم 7.7 على موقع "imdb".