شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش أصغر فنانة فى التاريخ تنضم لقائمة مغنى جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على فيلم جيمس بوند الجديد No TIME TO Die، عن مفاجأة جديدة، وهى تعين المغنية العالمية بيلي إيليش لغناء أغنية الفيلم الجديد، المقرر عرضه فى 2 إبريل المقبل بدور العرض السينمائي.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، صورة النجمة صاحبة الـ 18 عاماً، مؤكدين على اختيارها لغناء أغنية الفيلم الجديد.

وكتبت الصفحة الرسمية قائلة، ستغني بيلي إيليش أغنية الفيلم الجديد No TIME to Die، وهي من كلماتها بصحبة أخيها فينياس، وتعد إيليش هي لأصغر فنانة في التاريخ تقوم بكتابة وتسجيل أغنية لجيمس بوند.

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وسارعت النجمة العالمية، بمشاركة خبر اختيارها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، ونشرت شعار الفيلم الجديد 007، لتؤكد عن المفاجئة.

وتقدم النجمة البالغة من العمر (18 عاما) عددا من الاستعراضات الغنائية الراقصة، في حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2020، حيث تستطيع بيلي أن تخطف الأضواء والأذهان نحوها بأي حفل تظهر به، ومن المقرر إقامه حفل توزيع جوائز " Grammy " في 26 يناير الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو واحد من أهم وأشهر الأحداث الفنية في العالم .

من جهة أخرى كشفت بيلى إيليش مؤخرا عن جولتها الغنائية العالمية لعام 2020 والتى ستبدأ فى شهر يوليو، حيث أكدت النجمة الشابة إنها ستحيى عددا من الحفلات فى عدد من الأماكن فى المملكة المتحدة وأوروبا .