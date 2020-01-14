فن ومشاهير

10 صور جديدة من حفل عيد ميلاد درة بحضور أصدقائها ونجوم الفن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور جديدة من حفل عيد ميلاد درة بحضور أصدقائها ونجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجموعة من النجوم بعيد ميلاد النجمة درة، وذلك فى حفل صغير، حضره عدد من أصدقاءها وكذلك بعض الفنانين، فيما حرص بعض النجوم الذين لم يحضروا الحفل، على تهنئتها بعيد ميلادها، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

الفنانة بشرى، حرصت على توثيق حفل عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، بنشر مقاطع فيديو وصور للحفل عبر صفحتها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها "عيد ميلاد سعيد درة زروق.. كانت ليلة رائعة مع الناس الحلوة"، فيما ظهر بالصور عدد كبير من النجوم إلى جانب درة، منهم، دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامى رامى رضوان، ويسرا، وريهام عبد الغفور، وإنجى وجدان، وأحمد رزق، وتامر هجرس، وبسمة، وخالد سليم، وشريف رمزى، وهند عبد الحليم، ومها أبو عوف، وغيرهم الكثير.

bushraofficial_79962901_3427642607308869_4720097450111264474_n
عيد ميلاد الفنانة درة

 

 

بشرى وشريف رمزى فى عيد ميلاد درة
بشرى وشريف رمزى فى عيد ميلاد درة

 

يأتى هذا بعدما سبق ونشرت درة من خلال "ستورى" ‘نستجرام مجموعة من الصور والفيديوهات، أثناء تهنئة أصدقاءها لها، وكذلك من الحفل الصغير الذى احتفلت به بعيد ميلادها، وظهر فى الفيديو، النجم خالد سليم وهو يغنى بجوارها وأمامهما "تورتة" عيد الميلاد، وأيضا الفنانة بشرى والتى حرصت على تهنئة درة بعيد ميلادها وحضورها الحفل، وكذلك صورة على "ستورى" حسابها على انستجرام.

 

أما النجم محمد رمضان فكان حاضرا هو الآخر، ولكن من خلال أغنيته، حيث نشر فيديو من الحفل من خلال "ستورى" يهنئ فيه درة بعيد ميلادها، وعلق قائلا "انا مش موجود بس أغنيتى موجودة فى عيد ميلادك .. كل سنة وانتى طيبة يا درة".

bushraofficial_80698922_2643892609011078_3335717303918323011_n
بشرى ودنيا سمير غانم ورامى رضوان فى حفل عيد ميلاد درة

 

bushraofficial_80888476_172172570557921_8097330331943603363_n
نجوم الفن فى حفل عيد ميلاد درة

 

Advertisements

وكانت درة قد احتفلت أمس بعيد ميلادها، من خلال انستجرام أيضا فقبل ساعات من يوم ميلادها نشرت النجمة التونسية مجموعة صور لها وهى بجوار ألعاب أطفال فى الملاهى، فيما أمسكت بحلوى "غزل البنات" كما نشرت صور أخرى التقطتها بروح طفولية بريئة، معلقة عليها "لا تفقد أبدا الطفل بداخلك".

 

ويعرض لدرة حاليا فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

bushraofficial_81250523_558341778228705_5815857684050953782_n
النجوم يرقصون فى حفل عيد ميلاد درة

 

bushraofficial_81581349_471948440418703_7218594350061959701_n
مها أبو عوف تتوسط بشرى وبسمة

 

وتجسد درة، دور امرأة مطلقة، لديها ابن وابنة، وتعيش فى منزل شقيقها "إبراهيم" وزوجته، ما يثير استياء الأخيرة، ويدفعها إلى التشاجر مع زوجها مرات عدة، وتتوالى الأحداث وتكتشف أن انفصال ميرفت عن زوجها سببه علاقتها المتوترة بحماتها، التى هددت ابنها بطرده من منزلها حال إعادة طليقته إلى عصمته.

bushraofficial_81723457_170589100827944_5637275213893106298_n
تورتة عيد ميلاد درة

 

bushraofficial_81817503_173793183985418_5532532755896761016_n
خالد سليم ودرة أمام التورتة فى حفل عيد ميلاد الفنانة التونسية

 

bushraofficial_81835644_2605814869701243_8539592437222466120_n
نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد درة

 

bushraofficial_81942450_1824032084407852_3315813592599349884_n
ريهام عبد الغفور وبسمة وبشرى وتامر هجرس

 

bushraofficial_82296478_620012762161250_6227723695449988200_n
بشرى ودرة

 

bushraofficial_82409563_164379301502968_4890879009869641120_n
عيد ميلاد درة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 صور جديدة من حفل عيد ميلاد درة بحضور أصدقائها ونجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا