شكرا لقرائتكم خبر عن بسيارته الرولز رويس.. محمد رمضان يشعل حفلته بدبى فى مقطع فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، بمقطع فيديو جديد، من حفتله الأخيرة التى اقامها فى مدينة دبي الإماراتية، والتي ظهر فيه وهو يقود سيارته الرولز رويس البيضاء على خشبة المسرح، وسرعان ما تفاعل معه جمهوره بغناء أغنية " Money".

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، ضم لقطات جديدة من حفلته، وكتب قائلاً " من أقوي حفلة في دبي"، وسرعان ما تفاعل جمهوره مع الفيديو في التعليقات، وحرصوا على ترديد الأغنية معه بشكل كبير.

Advertisements

وكان رمضان قد أعلن عن مفاجأة خلال حفله فى دبى، وهى التحضير لفيلم جديد يجمعه مع النجم سعد لمجرد سويا.

وقال سعد لمجرد خلال حفله الذي أحياه برفقة محمد رمضان وسط حضور جماهيري ضخم: " فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا"، وقابل الجمهور المفاجأة بعاصفة من الترحيب والهتافات، وقال محمد رمضان:" صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى فى 10 آلاف انساي وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم و فيلم بأذن الله مع بعض".

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدما الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".