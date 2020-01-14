شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو عقدها من الرجالة.. أمبر هيرد تقبل حبيبتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، لقطات جديدة للممثلة العالمية أمبر هيرد، وهي تقبل حبيبتها الجديدة بيانكا بوتي، أمام فندق بالم سبرينجز عقب خروجهما سوياً من داخله، صباح أمس، وقبل انتقالهما لجلسة تصوير جديدة لصالح شركة فورد موستينج.

وظهرت النجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، وهي تقبل حبيبتها الجديدة، على الملاء، بعد علاقتها السابقة مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وانفصالهما عام 2016.

لم تكن تلك هي المرة الأولي لنجمة فيلم Aquaman، التي تدخل فيها علاقة جنسية مع فتاة، ففي عام 2010 كانت على علاقة مع المصورة الشهيرة تاسيا فان ري، قبل دخولها في علاقة مع نجم الأوسكار الشهير ليوناردو دي كابريو عام 2011.

ودائماً ما تشتهر النجمة العالمية بعلاقتها الجنسية المزدوجة، فلها كثير من التصريحات التي تؤكد فيها علاقتها الجنسية مع السيدات والرجال.

وتخوض هيرد ودي كابريو العديد من الاشتباكات والقضايا، فلم يكن انفصالهما بشكل ودي، وانتقلت الأولي لرفع الكثير من القضايا ضد نجم الأوسكار، ودائماً ما يتجادلون وينشران العديد من التصاريح العدوانية، التى كانت آخرها دعوى التشهير التى أقمها ديب ضد هيرد.

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وتواجه هيرد، قضية تعويض بقيمة 50 مليون دولار أقامها طليقها السابق دي كابريو، ضدها، بعد تشهيريها له، ونشرها مقالا فى جريدة الواشنطن بوست، أشارت فيه للعنف المنزلى التى كانت تتعرض له أثناء فترة زواجهما.

ونفي دي كابريو تلك الاتهامات التي وجهتها له النجمة صاحبة الـ 33 عاماً، في وسائل الاعلام والتى وصفها فيما بعد بأنها أثرت بشكل كبير على مسيرته المهنية وكانت سببا رئيسيا فى استبعاده من تجسيد شخصيته الشهيرة فى فيلم Pirates of the Caribbean بالإضافة إلى اضرار مالية ضخمة.