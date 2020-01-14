شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بذكر ميلاد أسمهان بعرض فيلم "لحن لم يتم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية من خلال صالون الأوبرا الثقافى، احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة "أسمهان"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأربعاء ٢٩ يناير الجارى على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلى بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة الأميرة أسمهان وأشهر أعمالها الفنية، بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبى وفؤاد الأطرش، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد ، كما يتخلل الحفل باقة من بأروع أغانى الفنانة أسمهان، يتغنى بها المطربات " إيمان بن يحيى (من المغرب)، سندى لطى (من لبنان)، فرح بسمة (من مصر)، أسمهان عادل (من مصر)، بمشاركة الموسيقار هانى نديم، وعازف الأورج الفنان جمال زكى .

يشارك فى الصالون، الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، والناقد اللبنانى الدكتور محمود الأحمدى، ويدير الصالون الفنان أمين الصرفى .

أسمهان فارقت الحياة قبل أسبوعين فقط من انتهاء تصوير فيلم غرام وانتقام، يحكي الفنان الكبير يوسف وهبي، خلال لقاء تليفزيوني قديم: "بذلت كل ما في وسعي من الحيل السينمائية والبحث عن شبيهة لأسمهان، واستطعنا بعد مجهود أن نكمل الفيلم وأظهرت جثتها بعد الحادث المشؤوم وشخصية الفنان اللي بيحبها بأنه لحن لم يتم وغيرت النهاية طبقا للحدث".

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وعن شعور "وهبي" بعد وفاة أسمهان قبل رحيلها وأن موتها ليس مدبرا قال :"ما حدث هو قدر، فأنا شعرت بهذا القدر قبل موتها إزاي ماعرفش.. في يوم الخميس طلبت مني أنها تروح رأس البر لأنه لديها صديقتان ستقضيان معا ليلتين في عشة صغيرة، اعترضت ليه ماعرفش وقلتلها هتعملي إيه، ده مش المكان اللي فيه الرفاهية اللي أنت متعودة عليها وبعدين سمعت خبر موتها".

وظهرت جثة أسمهان وهم يحملونها تخرج من المنزل في الكفن وحينها لم يصدق الجمهور ما يشاهده وظل لفترة طويلة يتساءل عن حقيقي هذا المشهد.

يذكر أن الأطرش قد أوصى أخاه فؤاد الأطرش بأن يدفن فى مصر بجانب جثمان أخته وتوأم روحه أسمهان، وكان له ما أراد، وبالفعل تم نقل جثمان فريد الأطرش إلى القاهرة ليدفن هناك.