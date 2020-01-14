شكرا لقرائتكم خبر عن "سواح" لـ كريم قاسم فى دور العرض بفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرج 22 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكمل فيلم سواح بطولة النجم كريم قاسم عروضه في الدول الأوروبية، حيث من المقرر طرحه في دور العرض بفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا يوم 22 إبريل المقبل، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون، و يذكر أن كريم قاسم قد سافر إلى لوكسمبرج لدبلجة الفيلم كاملا للفرنسية وقد تم طرح مقدمة إعلانية مدبلجة باللغة الفرنسية للترويج له كما شارك فيلم سواح في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

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وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله مملكة أبليس، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة حكاية "مين طفى النور" في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، بطولة فيلم ولاد رزق 2 الذي تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه مصري.

كما سافر النجم كريم قاسم إلى فرنسا حيث شارك في لجنة تحكيم مهرجان فيديو مارثون للشباب بدورته السادسة، والذي يمنح المتسابقين الفكرة ويشترط عليهم إنهاء فيلم لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق في يومين فقط.

كما دخل كريم قاسم بفيلمه " ليلي خارجي " للمخرج أحمد عبد الله المنافسة في مهرجان السينما الأفريقية FCAPA، حيث نافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الفترة ما بين 8 وحتى 13 نوفمبر من العام الماضى.