شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق إيرادات قياسية بفيلمه "الفلوس" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ايرادات قياسية حققها فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسنى، الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائى، حيث بلغت ايراداته 30 مليون جنيه داخل مصر، ومن المتوقع أن تزيد ايراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب أجازة نصف العام وانتهاء الامتحانات.

وفى سياق متصل، سجل النجم تامر حسنى ايرادات وصلت لـ 170 مليون جنيه بفيلم "الفلوس" على مستوى الوطن العربى فى غضون 3 أسابيع فقط، وجاءت تلك الأرقام بسبب شعبية تامر الجارفة فى الوطن العربى، حيث يعد النجم تامرحسني هو النجم الأغلى مبيعاً والأعلى إيراداً في تاريخ السينما العربية منذ فيلم عمر وسلمى .

وكان قد أحيا تامر حسنى، حفلاً غنائيًا ضخمًا السبت الماضى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث حقق الحفل حضورا جماهيريا قدر بـ40 ألف شخص، وهو عدد ضخم بالنسبة لحفلات المملكة، فضلاً عن حضور الجاليات العربية المحبين لتامر حسنى.

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كما أحيا حفلاً غنائيًا ضخمًا فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولي بالكويت، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليًا فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مي عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.