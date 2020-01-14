شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رحلة يوسف يعرض الخميس المقبل بـ قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض قصر السينما بجاردن سيتي، برئاسة تامرعبد المنعم، يوم الخميس الموافق 16 يناير الساعه 8 مساء، فيلم رحله يوسف بطوله عاطف عبد اللطيف، وريم هلال وسامي مغاوري، وإخراج اندي إسحاق وقصه دكتور عاطف عبد اللطيف و سيناريو وحوار جوزيف فوزي، كما سيتم عقب عرض الفيلم إقامة ندوة عن الفيلم يديرها الفنان تامر عبد المنعم بحضور مجموعة من النقاد والصحفيين بجانب الجمهور.

ومن جانبه قال عاطف عبداللطيف، مؤلف قصة الفيلم وأحد أبطاله، أن فيلم "رحلة يوسف" هو ثانى تعاون مصرى مغربي مشترك بعد فيلم "المرسى أبو العباس"، وهو من نوعية أفلام الاجتماعية التي تناقش قضايا مهمة في مجتمعاتنا العربية، وتدور قصة الفيلم في إطار تشويقي وتم تصويره بين القاهرة وسانت كاترين والمغرب.

وأوضح عبد اللطيف أن الفيلم بطولة جماعية لمجموعة كبيرة من الفنانين بمصر والمغرب، منهم خالد عليش، ومحمد نجاتي، وعاطف عبد اللطيف، وريم هلال، وسامي مغاوري، وأمجد مصطفى، ومصطفى العلى، ومن المغرب يشارك في بطولة الفيلم يوسف أزار وموزيس لويس وإلهام وعزيز ودعاء آزار، وياسمين العوافير، والإنتاج الفنى لطارق عثمان، قصة عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى ومحمد علام، وإخراج أندى إسحاق.

وقال عبد اللطيف في لقاء سابق إن تواصل وزيرة السياحة مع منتجى السينما العالمية خطوة مهمة جدا لتكون السياحة ضمن منظومة الفن لأن الفن والسياحة وجهان لعملة واحدة، فمن خلال الأفلام والمسلسلات يتم تسويق المناطق السياحية والأثرية فى جميع المهرجانات الفنية العالمية.

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واقترح مؤلف الفيلم أن يتم من خلال وزارة السياحة وجهاز السينما وصناعها إنشاء شركة مشتركة من هيئة التنشيط والقطاع السياحى لهذا الغرض، أو الاتفاق مع شركات السياحة التى تمتلك الخبرة فى تنظيم أمور التصوير السينمائى داخل مصر لتوفير أماكن التصوير والإضاءة والديكور وحجز الفنادق واستخراج التصاريح وكل متطلبات التصوير والتواجد فى مختلف المهرجانات العالمية.