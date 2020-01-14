شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دنيا عبد العزيز بصحبة محمد رمضان ومحمد سامى فى كواليس مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل الفنانة دنيا عبد العزيز تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى انطلق منذ يومان، المقرر عرضه فى موسم الرمضان المقبل، وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال صورة بصحبة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى خلال كواليس انطلاق التصوير، وذلك بعد إجازة حصل عليها فريق العمل لمدة 15 يوم، للانتتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعد انتهائهم من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى.

ويضم مسلسل "البرنس" انتاج سينرجي، نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .

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وكانت أسرة مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان، حصلت على إجازة لمدة 15 يوما، للانتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك خلال التصوير كل من محمد رمضان ونجلاء بدر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وإدوارد وريم سامى ومحمد علاء.

يذكر ان الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" ، الذى عرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث أنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.