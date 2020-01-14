شكرا لقرائتكم خبر عن دى يونج ومنة شلبى وسهير بن عمارة فى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بأسوان للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة الرابعة من المهرجان والتى ستعقد فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفنى للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل يرأسها المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دى يونج وتضم فى عضويتها النجمة المصرية منة شلبى، والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج الرومانى أليكس تيودورسكو والمنتج والمخرج الفلبينى كافن دى لا كروز.

وتابع "أندرو": المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دى يونج شاركت أفلامها فى عدة مهرجانات مثل برلين وتورنتو ولندن، وحصلت على جائزة الدب الكريستالى من مهرجان برلين عن فيلمها القصير "Bluebird" (الطائر الأزرق)، كما نالت تنويهًا خاصًا من مهرجان لوكارنو عن فيلمها "Stages" (مراحل)، وعُرض فيلمها "Layly M" فى العديد من المهرجانات."

وأضاف "أندرو": "وتملك النجمة المصرية منة شلبى رصيدًا سينمائيًا كبيرًا بين نجمات جيلها، إذ حصدت 10 جوائز عن دورها فى فيلم "نوارة"، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها فى أفلام "بنات وسط البلد" و"الساحر" و"عن العشق والهوي"، كما شاركت فى لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى، والمسابقة الرسمية بـأيام قرطاج السينمائية، ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان مالمو، وسبق تكريمها فى شهر فبراير الماضى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة كما تم تكريمها فى نوفمبر أيضًا بمهرجان القاهرة السينمائي."

واستكمل "محسن" الحديث قائلاً: "كما شاركت الفنانة التونسية سهير بن عمارة فى العديد من الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون خلال مسيرتها الفنية، حيث عملت فى العديد من الأفلام التونسية الهامة بصحبة مخرجين كبار، منها "الجايدة" مع سلمى بكار و"منموتش" مع المخرج نورى بو زيد و"دائما براندو" مع المخرج رضا الباهى، وأحدث أفلامها "طلامس" عرض فى قسم نصف شهر مخرجين بالدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي."

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وقال "أندرو محسن": قدم المنتج الرومانى أليكس تيودوريسكو، العديد من الأفلام الرومانية فى السنوات الأخيرة، أبرزها فيلم "4 أشهر، 3 أسابيع ويومان" للمخرج كرستيان مونجيو، والذى حصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان عام 2007".

وختم المدير الفنى لمهرجان أسوان "أندرو محسن" حديثه قائلاً: "وقدم المنتج والمخرج الفلبينى كافن دى لا كروز، أكثر من 50 فيلمًا طويلًا و100 فيلمًا قصيرًا، وعرضت أفلامه فى عدة مهرجانات كبرى مثل مونتريال وطوكيو، كما شارك فى لجان التحكيم فى عدد من المهرجانات، أبرزها مهرجانى برلين وكليرمون فيران".

ويحرص مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة سنويًا على تكريم الرموز الفنية السينمائية حيث وقع اختيار المهرجان على تكريم النجمة القديرة رجاء الجداوى، فضلًا عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللى كريم، و3 من صانعات السينما هن رحمة منتصر، ناهد فريد شوقى، وليلى السايس.

وأصدر مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة منذ أيام قليلة بوستر دورته الرابعة، والذى صممه الفنان هشام على، وصاغه فى شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمى الذى يرمز لعمق وادى النيل باللون الأسود ويقطعه شعاع أبيض، وبنفس الدلالات المتناصة يمكن أن تمثل مساحة اللون الأبيض ماء النهر الذى يشق هذا السواد، ويتحول إلى تشخيص لعنصر مصور لفتاة فيما يشبه الحلم، عبر عنه المصمم بفستان العرس الذى يخلط ما بين الضوء الأبيض الكاشف للصورة والنهر الذى يشق أرض مصر، كما راعى مصمم البوستر وضع معلومات تاريخ انعقاد المهرجان على شكل شريط الزمن الموجود ضمن شاشات كاميرات التصوير الرقمية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين.