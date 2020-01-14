شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد DMC.. نهى عبد العزيز لليوم السابع: القناة حققت المعادلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المذيعة نهى عبد العزيز لـ الخليج 365 بمناسبة عيد ميلاد DMC الثالث، أن القناة لها تركيبة خاصة وحققت معادلة صعبة جدا من الحب والصدق والمهنية وجميع العاملين تحب بعضها البعض ونحاول دوما تقديم فقرات تهم المشاهد، وحياته اليومية.

واشارات نهى عبد العزيز أنها تتمنى أن تظل القناة فى تقدم وتألق وان نكون لدى حسن ظن المشاهد وان يستفيد من المحتوى ويكون مطمئن لعدم ظهور أى شىء غير لائق له ولأسرته ولديه ثقة فى المحتوى الذى نقدمه.

وأوضحت أن فريق العمل يحاول تطوير ذاته بشكل كبير وهناك حالة من التفاهم الكبير بين فريق العمل ونسعى دوما لتقديم ما هو جديد وكل ما يهم الاسرة المصرية.

واحتفلت DMC اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها الثالث بحضور مذيعيها سناء منصور جاسمين طه ورامى رضوان وايمان الحصرى وهبة ماهر ونهى عبد العزيز والشيخ خالد الجندى والداعية رمضان عبد المعز ورضوة حسن ورحمة خالد وسارة حازم.

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يشارك الفنان أمير كرارة، اليوم فى سهرة خاصة على قناة DMC، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، للاحتفال بمرور 3 سنوات على تأسيس القناة، حيث من المقرر أن يكشف أهم أعماله الفنية القادمة وهو مسلسل "الاختيار" والذى يظهر به كضيوف شرف خلال الأحداث عدد من النجوم على رأسهم النجم صلاح عبد الله وإياد نصار وآسر ياسين.

ويخضع كرارة لتمرينات فى الجيم للمحافظة على لياقته البدنية، حيث يجسد فى المسلسل شخصية العقيد أحمد المنسى، وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسى، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابى ‏هشام العشماوى الذى انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

وفى سياق متصل انتهى أمير كرارة من تصوير 3 أسابيع حتى الآن من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل – بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.