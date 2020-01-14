فيديو| "خطف وخيانة مطاردات".. طرح برومو فيلم "دماغ شيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف برومو فيلم "دماغ شيطان"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، المقرر عرضه 22 يناير الجاري في دور العرض.

وعلقت على الفيديو: "فيلم دماغ شيطان، 22 يناير بجميع دور العرض بمصر والخليج".

وأوضح البرومو وجود خطف طفلة صغيرة، وتورط الفنانة رانيا يوسف في علاقة مع شاب يدعى "سيد"، ومطارات بين الفنان باسم سمرة، وإحدى العصابات، ضمن أحداث الفيلم مع إحدى العصابات.

يشارك بالعمل باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج "فيلم أوف إيجيب" أيمن عبدالباسط.