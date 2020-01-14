بعد 22 عاما على رحيله.. تفاصيل أحدث أغنية بصوت أحمد منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"صو صو صو.. العصافير بتحب الضو.. صوصو صوصو.. بكرة حياتنا راح تحلو"، بتلك الكلمات التي كتبها الشاعر مجدي نجيب، يعود صوت الفنان الراحل أحمد منيب، بعد 29 عاما على رحيله، ليظهر بأغنية من ألحانه، تقدم للمرة الأولى، وقام الموزع ماجد عرابي بالتوزيع الموسيقي لها، ويشارك في غنائها كورال الهيئة الوطنية للإعلام بقيادة د. منال محروس.

خالد منيب، نجل الفنان الراحل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الأغنية قام الفنان أحمد منيب بوضع لحنها وتسجيلها عام 1989، استعدادا لطرحها ضمن ألبوم غنائي للأطفال، وتوقف المشروع عقب رحيله، ومؤخرا تم الأتفاق مع عادل العبساوي، رئيس قطاع الإنتاج المتميز في قنوات النيل المتخصصة، بتقديمها وتصويرها فيديو كليب".

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وأضاف: "الأغنية أنتهى تسجيلها بمشاركة كورال أطفال الهيئة الوطنية للإعلام، ومعهم ابنتي أروى، حفيدة أحمد منيب، وخلال هذا الشهر يقوم المخرج عمرو عابدين بتصوير الكليب بعدة أماكن، منها قناة السويس، مدينة العلمين الجديدة، وحي الأسمرات، والعاصمة الإدارية وغيرها".

وعن كلمات الأغنية يقول: "صو صو صو..العصافير بتحب الضو/ صوصو صوصو.. بكرة حياتنا راح تحلو/ بكرة نشوف الكل ارتاح/ بكرة الفرح يبقى مباح/ أنا متفائل ليه/ صبح وليل بأقول الله".