نشوى مصطفى تدعو لهؤلاء النجوم خلال أدائها مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة نشوى مصطفى أن تدعو لمجموعة من النجوم الراحلين، خلال تأديتها مناسك العمرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نشوى صورًا بأسماء النجوم المتوفيين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهم هيثم أحمد زكي، وأحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، ونور الشريف، والمخرج محسن حلمي، وسناء يونس، وسعاد نصر، وعزت أبو عوف، وطلعت زكريا، وممدوح عبدالعليم، والمنتج الفني أحمد السيد، ووالد إيهاب توفيق، وسعاد حسني، وفايزة كمال، وفاروق الفيشاوي، ومحمود الجندي، وسامي العدل.

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى على الصور: "ألف رحمة ونور، عملت العمرة ودعيت للأحباب، ألف رحمة ونور".

وشاركت الفنانة نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية "عطل فني" بطولة هشام ماجد، شيكو، أكرم حسني، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر، وإخراج أوتاكا.