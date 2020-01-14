بالسيارة على المسرح.. محمد رمضان ينشر فيديو من حفل دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له من حفله الأخير في دبي، يوم الجمعة الماضي.

وظهر رمضان على المسرح بسيارة بيضاء، ,مرتديا بدلة بيضاء، ونزل من السيارة ليقدم أغنية من أغانيه.

وعلق رمضان على الفيديو: "من أقوى حفلة في دبي، ثقة في الله نجاح".

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وبدأ رمضان الحفل بأغنيته الشهيرة "مافيا"، التي حققت نجاحًا كبيرا منذ طرحها، ورقص رمضان على الأغنية برقصته التي اشتهر بها في كليب الأغنية، وتفاعل معه الجمهور منذ اللحظة الأولى.

كما قدم رمضان ولمجرد خلال الحفل أغنيتهما "إنساي"، في أول لقاء يجمعهما على المسرح منذ انطلاق الأغنية.

وقد استقبل محمد رمضان صديقه سعد لمجرد بالأحضان فور صعوده على المسرح.

يذكر أن الحفل، هو الأول الذي يجمع رمضان ولمجرد، منذ أن تعاونا في كليب "إنساي".