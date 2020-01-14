راغب علامة يكشف الحل الوحيد لأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان راغب علامة على الأوضاع الحالية في دولة لبنان، في ظل تجدد المظاهرات.
وكتب علامة تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحل الوحيد هو ألا يشارك في الحكومة العتيدة أي طرف سياسي من الذين أوصلونا إلى هذا الدمار، ولا أحد منكم، من الآخر الشعب لا يريد أي أحد منكم ولا أي من المحسوبين عليكم، لأنكم وببساطة بوجودكم وبإدارتكم وإرادتكم قد طار البلد".
وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، وإليسا وآخرون.
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