اليوم ... سميرة سعيد تطرح "هي" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد الديفا سميرة سعيد لطرح أحدث أغانيها "هي"، اليوم الثلاثاء، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".
ونشرت سميرة سعيد بوسترًا دعائيًا للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"هي، اليوم على قناتي الخاصة على يوتيوب".
واحتفلت الديفا بعيد ميلادها الـ62، منذ أيام، إذ ولدت في 10 يناير 1958.
يُذكر أن الفنانة سميرة سعيد شاركت في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بجانب كل من: الفنان راغب علامة والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي.
وكانت آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد، أغنية "هليلة" التي طرحتها بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس.
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