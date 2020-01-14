محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمود العسيلي مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال إجازة شهر العسل التي يقضيها في جزر المالديف رفقة زوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم. وظهر العسلي في الصور داخل "حمام سباحة"، بمفرده دون زوجته، وعلق :"وأنا مش واخد بالي". Advertisements واحتفل العسيلي بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، الجمعة الماضية، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين والإعلاميين. ومن ناحية آخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، الأربعاء الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصور الأولى لـ"محمود العسيلي" من شهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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