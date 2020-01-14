سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان بدورته الـ73

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 73، المخرج والناشط الحقوقي سبايك لي، رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان بنسخته الـ73، والتي تقام في الفترة من 12 مايو حتى 23 مايو من العام الجاري.
سبايك لي يأتي خلفًا للمخرج المكسيكي أليخاندرو ج. إيناريتو الذي ترأس اللجنة العام الماضي، وشارك "لي"، في المهرجان العام الماضي بفيلم "BlacKkKlansman" وفاز بالجائزة الكبرى، كما فاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج.
مهرجان كان، يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، فضلًا عن إنه من أعرق المهرجانات السينمائية، ويترقباو العديد من النجوم والمعنيين بالسينما على مستوى العالم.
وأخرج سبايك لي العديد من الأعمال المتنوعة التي حققت نجاحًا وردود أفعال قوية لعل أبرزها: " Bamboozled "، " Summer of Sam " ، " She Hate Me "، " Miracle at St. Anna " ، " Red Hook Summer ، " Oldboy " ، " Chi-Raq "، وغيرها.
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