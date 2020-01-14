وفاة رجب أكتو أحد أبطال مسلسل "العشق الممنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلنت عدد من المواقع التركية وفاة الفنان رجب أكتو، عن عمر يناهز 65 عامًا.
رجب أكتو معروف لدى الوطن العربي بـ"حلمي أونال"، نسبة للشخصيته التي جسدها في المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع".
وحسبما ذكر موقع "CNN" فإن "أكتو"، عانى من مشاكل في الرئة منذ عام.
رجب أكتو (حلمي أونال)، لعب دور البطولة في المسلسل ذو الشهرة الواسعة، وكان يسعى دائمًا للإيقاع بعائلة "عدنان"، فضلًا عن إنه السبب في كشف العلاقة بين "سمر ومهند".
مسلسل العشق الممنوع، بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: بيرين سات وكيفانش تاتليتوج وهازال كايا، رجب أكتو.
ولد رجب أكتو بمدينة إزمير في 13 مايو عام 1954، وبدأ مشواره مع الدراما في ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في العديد من الأعمال منها "وادي الذئاب"، واشتهر بشخصية مأمون في مسلسل "الفراشات الزرقاء"، وعادل طوبال في مسلسل "بويراز كارايل"، وإضافة إلى كونه ممثلاً، اشتهر كمغنٍ وأصدر ثلاثة ألبومات غنائية، كما شارك في عدد من الإعلانات التجارية.
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