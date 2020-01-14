داعب الفنان أحمد الفيشاوي الفنان محمد ممدوح، حيث نشر صورة تجمعه به، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
أقرأ أيضًا .. فيديو.. وصلة تهريج بين الفيشاوي وخاطر في كواليس أشباح أوروبا
وعلق الفيشاوي عليها قائلًا: أخي مدى الحياة
يذكر أن النجمين أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح شاركا سابقًا في بطولة فيلم عيار ناري، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة كل منروبي، أحمد مالك، سامي مغاوري، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، أحمد كمال، عارفة عبد الرسول، هنا شيحة، وليد الهندي، أحمد علاء بلبل، مورا الجبالي، طارق كامل، إسماعيل السيد، مها القاضي، محمد الدمراوي، سماح عبد العال، محمد عبد العظيم، لبنى ونس، حسام حسين، شريف حلمي، خالد بهجت، محمد رضوان.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يداعب محمد ممدوح على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.