أحمد الفيشاوي يداعب محمد ممدوح على طريقته الخاصة

داعب الفنان أحمد الفيشاوي الفنان محمد ممدوح، حيث نشر صورة تجمعه به، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وعلق الفيشاوي عليها قائلًا: أخي مدى الحياة

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وأحد ممثلينا الثقيل الوزن.

يذكر أن النجمين أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح شاركا سابقًا في بطولة فيلم عيار ناري، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة كل من

روبي، أحمد مالك، سامي مغاوري، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، أحمد كمال، عارفة عبد الرسول، هنا شيحة، وليد الهندي، أحمد علاء بلبل، مورا الجبالي، طارق كامل، إسماعيل السيد، مها القاضي، محمد الدمراوي، سماح عبد العال، محمد عبد العظيم، لبنى ونس، حسام حسين، شريف حلمي، خالد بهجت، محمد رضوان.