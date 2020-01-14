صور .. نجوم الفن والغناء يحتفلون بـعيد ميلاد درة

احتفلت أمس الفنانة درة بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء و نجوم الفن والإعلام، ومن بينهم: يسرا، خالد سليم، بشرى، أمير شاهين، ريهام عبد الغفور، أحمد رزق، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، تامر

هجرس، شريف سلامة، مها أبو عوف.

Advertisements

شاركت درة في بطولة العديد من الأفلام، منها "مولانا، وكذبة كل يوم، وحديد، وبابا، والمسافر، وهي فوضى، وتصبح على خير"، كما شاركت

في بطولة عدة مسلسلات منها "سجن النسا، وآدم، والعار، والريان، والخروج، ونسر الصعيد، وصديق العمر، ومزاج الخير".

جدير بالذكر انه يعرض حاليًا في دور العرض فيلم يوم وليلة للفنانه درة ويشاركها البطوله الفنان خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، والفيلم من إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري.