صور .. نجوم الفن والغناء يحتفلون بـعيد ميلاد درة

احتفلت أمس الفنانة درة بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء و نجوم الفن والإعلام، ومن بينهم: يسرا، خالد سليم، بشرى، أمير شاهين، ريهام عبد الغفور، أحمد رزق، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، تامرهجرس، شريف سلامة، مها أبو عوف.
شاركت درة في بطولة العديد من الأفلام، منها "مولانا، وكذبة كل يوم، وحديد، وبابا، والمسافر، وهي فوضى، وتصبح على خير"، كما شاركتفي بطولة عدة مسلسلات منها "سجن النسا، وآدم، والعار، والريان، والخروج، ونسر الصعيد، وصديق العمر، ومزاج الخير".
جدير بالذكر انه يعرض حاليًا في دور العرض فيلم يوم وليلة للفنانه درة ويشاركها البطوله الفنان خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، والفيلم من إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري.
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