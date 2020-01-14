بالصور .. ديانا هشام تحتفل بعيد ميلاد درَّة

نشرت ديانا هشام مجموعة صور جديدة من عيد ميلاد الفنانة درَّة بصحبة مجموعة من نجوم الفن, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت ديانا على الصور، قائلة: عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة من الخارج والداخل، أنت لا تعرف حقًا كم أحبك، لقد كانت الليلة الماضية انفجارًا، استمتعت كثيرًا. لأجمل فتاة من الخارج والداخل، أنت لا تعرف حقًا كم أحبك، لقد كانت الليلة الماضية انفجارًا، استمتعت كثيرًا. Advertisements يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام, مسلسل بلا دليل، ويشاركها العمل عدد من الفنانين, وأبرزهم "درَّة, خالد سليم, نيكولا معوض, أشرف زكي, حازم سمير", المسلسل من إخراج: منال الصيفي, وتأليف:إنجي علاء. دليل، ويشاركها العمل عدد من الفنانين, وأبرزهم "درَّة, خالد سليم, نيكولا معوض, أشرف زكي, حازم سمير", المسلسل من إخراج: منال الصيفي, وتأليف:إنجي علاء.

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