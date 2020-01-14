عمرو راضى يخوض أول تجاربه السينمائية قريبًا

يواصل الإعلامي عمرو راضي ونجم السوشيال ميديا واليوتيوب سلسلة نجاحاته، بعد أن قدم الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل أحمد حلمي، والنجمة أمينة خليل، وذلك من خلال الإعلانات لمجموعة من كبار الشركات وغيرهم. بالإضافة إلى دخوله المجال الإعلامى من خلال تقديمة برنامج "ميصحش كده" الذي حققَّ نجاحات كبيرة على قناة النهار. خلال تقديمة برنامج "ميصحش كده" الذي حققَّ نجاحات كبيرة على قناة النهار. وكشف "راضى" أنه يستعد خلال الفترة القادمة لخوض أول تجاربه الفنية فى مجال التمثيل من خلال المشاركة فى عمل سينمائي ضخم يضم باقة من كبار الفنانين سيعلن عن تفاصيل خلال الأيام المقبلة . ضخم يضم باقة من كبار الفنانين سيعلن عن تفاصيل خلال الأيام المقبلة . Advertisements وصرَّح "راضى" بأن العمل سيكون بمثابة المفأجاة للجمهور، وسيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة. وأعرب راضي عن سعادته البالغة لاقتراب قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلي مليون متابع.

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