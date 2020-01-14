مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرِّم سلوى محمد علي

تقديرًا لمشوارها الفنى الكبير تعلن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم الفنانة سلوى محمد على خلال حفل افتتاح دورته السادسة.
سلوى محمد على ممثلة مصرية، ولدت في عام 1964، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، حققت شهرة كبرى بفضل أداءدور (الخالة خيرية) في برنامج الأطفال (عالم سمسم).
وفضلًا عن مسيرة حافلة للسينما الروائية الطويلة، شاركت فى عدد من الأفلام القصيرة ومنها "سبرتاية" من إخراج أحمد حداد، "عشان فريدة" من إخراج ماجي مرجان، و "حبيب" من إخراج شاديفؤاد.
كان المهرجان قد أعلن فى وقت سابق عن تكريم الفنان الكبير إبراهيم نصر، وتستمر عروضه للعام الثانى على التوالي، فى سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حظى بإشادة خاصة من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم مؤخرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
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