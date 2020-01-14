صور.. جورج سيدهم يتصدر "جوجل" لهذا السبب

تصدر الفنان "جورج سيدهم"، اليوم الثلاثاء، مؤشرات البحث بموقع "جوجل"، وذلك بسبب أحدث ظهور له مع الفنان هاني رمزي، وشقيقيه أمير وإيهاب، بمناسبة العام الجديد 2020.

وكتب المستشار أمير رمزي شقيق هاني رمزي، على صورة تجمعه الفنان جورج سيدهم، وعلَّق عليها قائلاً:" كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنة سعيدة عليكم".

وظهر جورج سيدهم، بصحة جيدة، بعد تعافيه من أزمة قلبية، التي تعرض لها علي مدار السنوات الماضية.

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وكانت قد كشفت الدكتورة ليندا، زوجة جورج سيدهم، عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، عن مفاجأة لمحبي زوجها، سوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

وقالت زوجة جورج سيدهم، "قريبًا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير".

وتابعت قائلة:"تحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدًّا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".