صور .. العسيلي يستمتع بأجواء شهر العسل بـ جزر المالديف

نشر المطرب محمود العسيلي مجموعة صور جديدة, وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements وعلَّق العسيلي على الصور قائلًا: وأنا مش واخد بالي، كما حرص على مشاركة جمهوره عقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم. مش واخد بالي، كما حرص على مشاركة جمهوره عقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم. يذكر أن الفنان محمود العسيلي، قد طرح كليب أغنيته الجديدة تمثيلية، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

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