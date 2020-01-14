الخميس.. فريق فرانكو كايرو يحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في السابعة والنصف مساءً الخميس الموافق 16 يناير، حفلًا غنائيًّا لفرقة فرانكو كايرو للفنان ياسر

أنور .

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من الألحان القديمة وألحان الثمانينات والتسعينات بالإضافة إلي تقديم أغاني الفلكلور المصري الشعبي منها: "الحلوة دي"، "تلات

سلامات" ،"زروني كل سنة مرة"، "ما نتش قد الحب يا قلبي" ، "ليه يا قلبي ليه" و"جميل وأسمر".

يذكر أن "فرانكو كايرو" نشأت عام 2010 وعرفت باسم فرقة رسايل سيد درويش واشتركت في العديد من الحفلات ولها مشاركات في برامج الإذاعة والتلفزيون .