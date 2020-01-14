أيكون يدعم وطنه الأم ببناء قرية سياحية

ميرنا وليد - بيروت - قرر مغني الراب الاميركي السنيغالي الاصل ​أيكون​ ان يستثمر في مجال السياحة البيئية في بلده الأم.

ووقّع أيكون عقدا مع شركة السياحة "سابكو" التابعة للدولة، وقالت وزارة السياحة في بيان قبل حفلة توقيع العقد ان ايكون إضافة إلى كونه فنانا، فإنه هو مستثمر يؤمن بأفريقيا.

ايكون يخطط لبناء مجمع في قرية مبوديين الساحلية، الواقعة على مسافة حوالي 120 كيلومترا جنوب العاصمة داكار.

و قال ناطق باسم وزارة السياحة السنغالية ان المغني يريد بناء قرية سياحية مستدامة من شأنها الترويج للبيئة.

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