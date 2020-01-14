يارا:"حسّوا فيناااا بقى"!!

ميرنا وليد - بيروت - أعربت ​الفنانة اللبنانية يارا​ عن غضبها الشديد وإستيائها من السلطة السياسية الحاكمة، وذلك بسبب إستهتارها وعدم إستجابتها لمطالب الشعب، والذي ينتفض من جديد في الشارع، وذلك في اليوم الـ90 للتحركات الشعبية.

وكتبت يارا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"والله قهّرتونا زلّيتونا موتّونااااااا حسّوا فيناااا بقى.... إنّو شو بعد فيه"!

وكتبت أيضاً:"يا رب... خلّي عَيْنَك ع وَطنّا بالإيّام الصّعبه، لبنان".

الجدير ذكره ان يارا كانت قد اطلقت مؤخرا اغنيتها باللهجة الخليجية "ابقى اسيرك"، وذلك على احدى الاذاعات الخليجية، وعلى قناتها الرسمية على يوتيوب، وقد لاقت نجاحا كبيرا واعجاب الجمهور.

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