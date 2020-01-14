ميرنا وليد - بيروت - في خطوة منه اعتراضا على سياسة "فيسبوك" معتبرا ان مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير، مارك زوكربرغ، يفضل الارباح المادية على الصدق، أعلن الممثل الأميركي الشهير ​مارك هاميل​، حذف حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وأشار هاميل في تغريدته على حسابه الخاص انه يعلم ان ما قام به لن يهم احد الا أنه سيصبح قادرا على النوم بشكل أفضل ليلا، بعد حذف حسابه.

وكان قد ورد عن فيسبوك في بيان له، إنه كان يفكر في الحد من استهداف الإعلانات السياسية، ولكن الشبكة الاجتماعية أجرت وتأكدت من أهمية وصول تلك الإعلانات إلى الجماهير الرئيسية على فيسبوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مارك هاميل يقوم بهذه الخطوة اعتراضا على قرار مارك زوكربرغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.