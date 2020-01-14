راغب علامة: "طبقة حاكمة أكلت الأخضر واليابس"

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم لبنان، واصفا اياها بزارعة الفساد والفتنة، مشيرا الى انها أكلت الأخضر واليابس.

وكتب علامة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "طبقة حاكمة أكلت الأخضر واليابس، عاشت على إشعال الفتنة الطائفية بين الناس، احتلٌت وابتزٌت وسرقت ونهبت وزوٌرت وزرعت الفساد، تقاسمت دماء المواطنين، جوٌعت وأذلت الناس ، دمرت الإقتصاد والمالية والسياحة والصناعة والزراعة والبيئة وما زالت متمسكة بالكرسي ! ماذا تريدون بعد ؟! الله لا يوفقكم".

ولاقى هذا المنشور اعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

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