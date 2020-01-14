عشاء جمع إيفا لونغوريا وزوجها.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تزوجت ​ايفا لونغوريا​ من ​خوسيه باستن​ منذ ثلاث سنوات ولديهما ابن سانتييغو هو يبلغ من العمر ١٨ شهرا.

وقد التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صورا لايفا البالغة من العمر ٤٤ عاما برفقة زوجها اليوم حيث كانا يتناولان العشاء في احد المطاعم في بيفرلي هيلز،ورغم غياب سانتييغو الا ان ايفا كانت تضع عقد يحمل اسمه.

ويشار إلى أن باستون لديه ثلاثة أبناء ناتاليا من زوجته السابقة ناتاليا اسبيرون.

ويذكر أن العلاقة بين إيفا وخوسيه بدأت عام 2013، ثم بعد عامين أعلنا خطوبتهما في دبي.

وتزوج خوسيه وإيفا بعد ذلك في المكسيك في آيار/مايو 2016.

ويشار إلى أن إيفا تزوجت من قبل من الممثل تايلور كريستوفر عام 2002، وانفصلا بعد عامين، وبعد ذلك تزوجت من لاعب كرة السلة توني باركر عام 2007 وانفصلا عام 2011.