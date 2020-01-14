هل عادت المياه الى مجاريها بين تشانينغ تاتوم وجيسي جاي؟

ميرنا وليد - بيروت - صرح مصدر لـ " e news " ان الممثل العالمي ​تشانينغ تاتوم​ والفنانة العالمية ​جيسي جاي​ رصدا سويا في لوس انجلوس في عطلة نهاية الاسبوع وذلك بعد انفصالهما منذ حوالي شهر.

تشانينغ وجيسي كانا يتسوقان في متجر لاثاث المنزل خاص بالاطفال يوم الاحد، وأورد المصدر ان الاثنين كانا بمزاج جيد ويتبادلان الاراء حول الاشياء في المتجر، فهل عادت المياه الى مجاريها بين الحبيبين السابقين؟ .

وكان تشانينغ قد لجأ لتطبيق مواعدة للعثور على فتاة اخرى يواعدها بعد انفصاله عن جيسي لنسيانها، وعانت الأخيرة من الامر وكتبت حينها "هل توفيت ام بعد؟ ".

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