تراند اليوم : ” رحلة يوسف ” فى عرض خاص الخميس بقصر السينما بجاردن سيتى

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي برئاسة تامر عبد المنعم يوم الخميس الموافق ١٦ يناير الساعه ٨ مساء فيلم رحله يوسف بطوله عاطف عبد اللطيف وريم هلال وسامي مغاوري وإخراج اندي إسحاق وقصه دكتور عاطف عبد اللطيف و سيناريو وحوار جوزيف فوزي

ويتم عقب عرض الفيلم إقامة ندوة عن الفيلم يديرها الفنان تامر عبد المنعم بحضور مجموعة من النقاد والصحفيين بجانب الجمهور.

ومن جانبه قال عاطف عبداللطيف، مؤلف قصة الفيلم وأحد أبطاله ان فيلم “رحلة يوسف” هو ثانى تعاون مصرى مغربي مشترك بعد فيلم “المرسى أبو العباس” وهو من نوعية أفلام الاجتماعية التي تناقش قضايا مهمة في مجتمعاتنا العربية، وتدور قصة الفيلم في إطار تشويقي وتم تصويره بين القاهرة وسانت كاترين والمغرب.

وأوضح عبد اللطيف أن الفيلم بطولة جماعية لمجموعة كبيرة من الفنانين بمصر والمغرب منهم خالد عليش و محمد نجاتي وعاطف عبد اللطيف وريم هلال وسامي مغاوري وأمجد مصطفى ومصطفى العلى ومن المغرب يشارك في بطولة الفيلم يوسف أزار وموزيس لويس وإلهام وعزيز ودعاء آزار وياسمين العوافير، والإنتاج الفنى لطارق عثمان، قصة عاطف عبد اللطيف، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى ومحمد علام، وإخراج أندى إسحاق.