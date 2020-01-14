تراند اليوم : الجمهور متلغبط في غادة عبد الرازق وأختها : مين الأخت ومين البنت-صورة

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل من خلال نشرها صورة جديدة برفقة ابنتها “روتانا” عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” .

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعى غادة عبد الرازق وجاءت أبرز التعليقات:

بنتك ولا اختك، مين الام و مين البنت، مين الام ما شاء الله عليكوا

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم “سلطانة المعز”.

Advertisements

ويشارك في بطولته شريف منير، ونسرين إمام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل “حدوتة مرة” وهو من بطولة مجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وسلمى أبو ضيف وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.