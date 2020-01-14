تارا عماد تزور ملجأ للكلاب وتوجه نصيحة للجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قامت الفنانة المصرية تارا عماد بزيارة ملجأ للكلاب الضالة، وشاركت جمهورها في صور لها من هناك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

تارا كتبت معلقة: « زرت من كام يوم ملجأ للكلاب، هناك في أنواع كلاب كتيرة أوي، كلاب اترمت في الشارع عشان مش بتخلف أو عشان عيانة، وكمان كلاب شارع واجهوا كم من الشر والعدوانية من البنى آدمين، مع ذلك الكلاب دي لسه مبسوطة وبتحب الناس وبتحب تلعب، لو قادرين تساعدوا إنسان معناه إن قلبكم كبير، وبتحسوا بالناس».

الفنانة الشابة أضافت: « لو قادرين كمان تساعدوا حيوانات الشارع إنكم تعلموا أطفالكم إن الإساءة لحيوان في الشارع أو في البيت غلط فقلبكم أكبر وأكبر، علموا أطفالكم إن ضرب الحيوانات وقطع جزء من جسمهم مش شطارة، مترموش كلابكم وقططكم في الشارع عشان زهقتوا منهم، وكمان لو عندكم حيوان اعرفوا إن هو بالنسبالكم جزء من حياتكم بس أنتوا حياتوا كلها، لو حابين تزوروا الملجأ تلعبوا مع الكلاب أو تتبنوا».

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صور تارا مع الكتاب حازت على إعجاب الجمهور الذي اعتبر أن هذه اللقطات دليل على طيبة قلبها.

تارا عماد سافرت إلى المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية «علاء الدين»، ضمن عروض موسم الرياض.

مسرحية “علاء الدين” من إخراج مجدي الهواري، وبطولة أحمد عز، تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومحمد جمعة، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم.