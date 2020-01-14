أصالة تنفعل على أسئلة الصحافة في أول لقاء بعد انفصالها

متابعة بتجـــــــــــرد: على هامش مشاركتها في حفل خيري بالقاهرة لصالح مرضى السرطان، لم يمرّ لقاء الفنانة السورية أصالة نصري مرور الكرام مع أهل الصحافة والإعلام مرور الكرام.
وأظهرت مقتطفات من اللقاء الصحفي إنفعال أصالة نصري على أسئلة الصحافيين رغم ابتعادهم عن الأسئلة المُستفزة الّتي تتعلّق بانفصالها عن المخرج المصري طارق العريان، والتركيز على الحفل الخيري وعلى فيديو كليب أغنيتها الجديدة.
وقد أثارت إجابات أصالة نصري الإنفعالية إستياء روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، بخاصةٍ انها رفضت الحديث عن الحفل بالقول “لا، ما تسأليني: كلميني عن الحفلة. أكلمك أقولك إيه؟”.
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