وفاة أحد أبطال مسلسل “العشق الممنوع” الشهير

متابعة بتجـــــــــــرد: توفي الممثل التركي رجب اكتوغ أحد أبطال مسلسل “العشق الممنوع” الشهير، والذي عرف بدور “حلمي أونال”. وبحسب التقارير، عانى اكتوغ مع مرض الانسداد الرئوي المزمن لسنوات، وتوفي عن عمر 65 عاماً نتيجته. يذكر أن الممثل الراحل شارك في العديد من الأعمال الدرامية منها “وادي الذئاب”، و”الفراشات الزرقاء”، وغيرها.

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