بالصورة- “المنصة”… حرب تبدأ بمعلومة

كشفت الشركة الإماراتية المنتجة “فيلم جيت” بالتعاون مع شركة “الكلمة” للإنتاج عن الملامح الأولى للمسلسل الدرامي التشويقي “المنصة”، وأكدت إنتهاء عملية التصوير كاملاً والوصول الى المراحل الأخيرة من العمليات الفنية للموسم الأول الذي تم تصويره كاملاً في أبوظبي العاصمة الإماراتية، وفق ظروف انتاجية عالية المستوى، وتتم الأستعدادات حالياً لإستكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، والذي قام بتأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو ويقوم على إخراجه مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر، حيث قامت الشركة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية التي تبشر بعمل ضخم يحمل الكثير من المفاجآت والجرأة في الحوار والإخراج ذو الرؤية العالمية.

ويحمل مسلسل “المنصة” في قصته دراما إجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقاً، بمشاركة نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا وهم الممثلين: مكسيم خليل، عبد المحس النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي ، علاء الزعبي، مجد فضة وأدهم مرشد وبمشاركة الممثل معتصم النهار والممثل الأميركي دان كين المعروف بلعبه دور سوبرمان في السلسلة الأميركية المشهورة.

كما تميز العمل بمشاركة كبار الفنانين الإمارتيين يتقدمهم الممثل القدير أحمد الجسمي، وحضور مميز للإعلامية مهيرة عبد العزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي، وحملت أدوارهم محاور مهمة لها الاثر الواضح في سياق العمل. الموسم الأول مكون من 12 حلقة وسيعلن عن مكان وتاريخ عرضه في وقت قريب.