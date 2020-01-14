الفنانة صابرين ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" على dmc الثلاثاء

تستضيف الفنانة القديرة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الفنانة صابرين، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، فى حلقة خاصة، حيث تتحدث الفنانة صابرين عن مشوارها الفنى، وأبرز الأعمال الفنية التى قدمت فى الدراما والسينما، وكما تشارك الفنانة صابرين فى فقرة الطبخ برفقة الفنانة إسعاد يونس.

ونشرت الفنانة صابرين صورة تجمعها بإسعاد يونس، وعلقت عليها قائلة: "انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس يوم الثلاثاء، إن شاء الله في صاحبة السعادة الساعة 11 مساء"، وكانت الفنانة صابرين، أعلنت خلعها الحجاب خلال الفترة الماضية، بعد تخليها عن ارتداء الحجاب والتربونة، ونشرت وقتها صورتين، ظهرت خلالهما بشعر أصفر اللون، وذلك على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" قد استضاف فى حلقة الأمس الاثنين، الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي السابق، جيث أشادت بالدور الذي قامت به الإعلامية إسعاد يونس، من خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، لأهالي وسيدات سيناء، مؤكدة أن استضافتها لسيدات من سيناء ممن شاركوا في معرض ديارنا للصناعات اليدوية، كانت دعما كبيرة لهن، ورفعت من روحهم المعنوية بشكل كبير، في الوقت الذي كانت تسعى في الدولة لدعم أهالي أرض الفيروز.

قد يهمك ايضاً: صابرين تثير جدلًا جديدًا بسبب قُبلة أحمد السقا الفنانة صابرين توجه رسالة لمهرجان نجم العرب