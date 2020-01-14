رامي صبري ينشر صورة له مع نجله

القاهرة – لايف ستايل نشر المطرب رامي صبري صورة تجمعه بنجله "علي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق صبري على الصورة التي التقطها على طريقة "السيلفي" :"على رامي صبري". وتزوج رامي صبري من زوجته شيرين عادل عام 2011، وأنجب منها توأمه علي وعمر. Advertisements أحيا المطرب رامي صبري حفلاً غنائيًا، ليلة رأس السنة، بأحد فنادق القاهرة بحضور جماهيري كبير. وطرح صبري مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "فارق معاك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ يضم 12 أغنية أبرزها "أنا بابا"، "بتهتمي"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، وغيرها. قد يهمك ايضاً:رامي صبري يكشف أبرز محطاته الفنية في "واحد من الناس"

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