حسام الحسيني يحتفل بتخطي "إنساي" حاجز الـ200 مليون مشاهدة

احتفل المخرج حسام الحسيني بتخطي كليب "إنساي"، الذي قام بإخراجه حاجز الـ200 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر الحسيني صورة من الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله إنساي تخطيت الـ200 مليون، وبكده تكون تربعت على عرش 2019 كأعلى أغنية بنسبة المشاهدات ومن أعلى الأغاني العربية في التاريخ".

أغنية "إنساي" أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، "إنساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسيني.

من ناحية أخرى أحيا رمضان ولمجرد حفلا غنائيًا، في مركز دبي التجاري تحت عنوان "ليالي المهرجان"، الجمعة الماضية .

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نجلاء بدر تنشر صورة مع محمد رمضان وفريق "البرنس"

محمد رمضان وسعد لمجرد يتألقان في حفل دبي