إيرادات "الفلوس" لتامر حسني تصل لـ27 مليون جنية

استمرت السينمات المصرية في تقديم أفلامها للجمهور المصري من خلال العديد من تلك الأعمال منها الجديدة ومنها من عرض في دور السينما من مواسم سابقة.

أبرزها فيلم «الفلوس»، الذي كشف مدير التوزيع بشركة دولار فيلم صفوت الهلباوي، المنتجة للفيلم، أنه وصل حتى أمس الأحد إيراداته إلى ما يقرب من 27 مليون ونصف المليون جنيه.

وشاركت في الموسم الجديد أفلام سينمائية، منها «بنات ثانوي» و«استدعاء ولي عمرو»، و«بيت ست».

ويشارك في بطولة فيلم «الفلوس» كل من، الفنان تامر حسني وعائشة بن أحمد وزينة ومحمد سلام وأخرون وهو من تأليف تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي ومن إخراج سعيد الماروق.

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