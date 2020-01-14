القاهرة - لايف ستايل
استمرت السينمات المصرية في تقديم أفلامها للجمهور المصري من خلال العديد من تلك الأعمال منها الجديدة ومنها من عرض في دور السينما من مواسم سابقة.
أبرزها فيلم «الفلوس»، الذي كشف مدير التوزيع بشركة دولار فيلم صفوت الهلباوي، المنتجة للفيلم، أنه وصل حتى أمس الأحد إيراداته إلى ما يقرب من 27 مليون ونصف المليون جنيه.
وشاركت في الموسم الجديد أفلام سينمائية، منها «بنات ثانوي» و«استدعاء ولي عمرو»، و«بيت ست».
ويشارك في بطولة فيلم «الفلوس» كل من، الفنان تامر حسني وعائشة بن أحمد وزينة ومحمد سلام وأخرون وهو من تأليف تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي ومن إخراج سعيد الماروق.
قد يهمك ايضاً:
تامر حسني يحصد 1.8 مليون جنيه في يوم واحد بـفيلم الفلوس
تعرف علي مفاجأة تامر حسني لجمهوره الاسبوع القادم
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات "الفلوس" لتامر حسني تصل لـ27 مليون جنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.